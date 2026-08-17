Endonezya'daki 7.7 Büyüklüğündeki Depremde Can Kaybı 68'e Yükseldi
Endonezya'nın doğusundaki Doğu Nusa Tenggara eyaletinde önceki gün meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e ulaştı. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), 213 kişinin yaralandığını ve 1576 artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Yetkililer, kayıp ihbarı olmadığını belirtirken, bölgede arama kurtarma ve yardım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
ENDONEZYA'nın doğusunda önceki gün meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 68'e yükseldiği bildirildi.
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 68'e ulaştığı, 213 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Depremin ardından 1576 artçı sarsıntının kaydedildiği bölgede, kayıp ihbarının bulunmadığı aktarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı