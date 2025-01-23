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Endonezya'da Türk Hafızın Etkileyici Performansı

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Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Endonezya'da, Türk Hafız Dr. Selman Okumuş, başkent Jakarta'da düzenlenen görkemli bir düğünde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle büyük beğeni topladı. Üst düzey davetlilerin katıldığı bu özel organizasyonda Dr. Okumuş, hem manevi derinliği hem de etkileyici hitabetiyle dikkat çekti.

Etkinliğe Endonezya Turizm Bakanı Widianti Wardhana, Sultan Kacirebonan'dan Sultan Abdülgani IX ve moda tasarımcısı Poppy Dharsono gibi önemli isimler katıldı. Dr. Okumuş, Arapça'nın incelikleriyle gerçekleştirdiği tilavet ve ardından akıcı İngilizcesiyle yaptığı konuşmasıyla davetlilere birlik ve dostluk mesajları verdi.

DR. SELMAN OKUMUŞ'UN PERFORMANSINA ÖVGÜLER

Sultan Abdülgani IX, Dr. Selman Okumuş'un performansından etkilenerek kendisini özel bir davetle ağırlamak istediğini ifade ederken, Turizm Bakanı Wardhana, Türk hafızın uluslararası başarısını, "Dünyanın dört bir yanına ışık saçan bir yetenek" sözleriyle övdü.

Dr. Selman Okumuş'un bu unutulmaz performansı, Endonezya ve Türkiye arasındaki kültürel bağları daha da güçlendirdi.

Endonezya'da Türk Hafızın Etkileyici Performansı

Betül Cirit
Betül Cirit
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