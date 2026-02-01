Haberler

Endonezya'daki toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi

Endonezya'daki toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi
Güncelleme:
Batı Cava'da meydana gelen toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısı 70'e yükseldi. 158 kişi etkilendi, 78 kişi kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ENDONEZYA'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısı 70e yükseldi.

Endonezya basını, Batı Cava eyaletindeki toprak kaymasının ardından arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Bandung Arama Kurtarma Ofisi Başkanı Ade Dian Permana, afetten toplam 158 kişinin etkilendiğini, 78 kişinin kurtarıldığını, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70'e yükseldiğini açıkladı. Kayıp 10 kişinin halen enkazın altında olduğunun değerlendirildiğini belirten Permana, yeni toprak kaymaları riskine karşı önlem alındığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
