Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda İki Patlama

ENDONEZYA'daki Semeru Yanardağı'nda iki patlama meydana geldiği bildirildi.

Endonezya'nın Java Adası'nın doğusundaki Semeru Yanardağı'nda iki patlama meydana geldi. Yetkililer, Semeru'nun yerel saatle 05.24'te patladığını açıkladı. İlk patlamanın ardından Semeru Yanardağı'nda yerel saatle 10.08'de bir patlama daha yaşandığını kaydeden yetkililer, volkanik kül bulutunun yaklaşık 600 metre yüksekliğe ulaştığını aktardı.