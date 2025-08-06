Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda İki Patlama

Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda İki Patlama
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Endonezya'nın Java Adası'ndaki Semeru Yanardağı'nda sabah saatlerinde iki patlama meydana geldi. İlk patlama yerel saatle 05.24'te, ikinci patlama ise 10.08'de gerçekleşti. Patlamaların ardından volkanik kül bulutu 600 metre yüksekliğe ulaştı.

ENDONEZYA'daki Semeru Yanardağı'nda iki patlama meydana geldiği bildirildi.

Endonezya'nın Java Adası'nın doğusundaki Semeru Yanardağı'nda iki patlama meydana geldi. Yetkililer, Semeru'nun yerel saatle 05.24'te patladığını açıkladı. İlk patlamanın ardından Semeru Yanardağı'nda yerel saatle 10.08'de bir patlama daha yaşandığını kaydeden yetkililer, volkanik kül bulutunun yaklaşık 600 metre yüksekliğe ulaştığını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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