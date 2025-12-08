Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 950'ye yükseldi
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen şiddetli yağışlar sonucunda gerçekleşen sel ve toprak kaymalarında can kaybı 950'ye yükseldi. 274 kişi için arama çalışmaları sürerken, 156 binden fazla bina hasar gördü.
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Açe'deki afetlerle ilgili son verileri paylaştı. Açıklamada, sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 950'ye ulaştığı ifade edildi. Kayıp 274 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, 156 binden fazla binanın da hasar aldığı belirtildi.
