Endonezya'da Sel ve Toprak Kaymalarında 303 Kişi Hayatını Kaybetti

ENDONEZYA'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 303'e ulaştı.

Endonezya Afetle Mücadele Ajansı, Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 303 kişinin hayatını kaybettiğini, 279 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi. Yetkililer, bölgede etkili olan doğal afetler nedeniyle yaklaşık 80 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Sumatra Adası'nın kuzeyinin afetlerden en ağır etkilenen bölge olduğunu kaydeden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının zorlu arazi koşulları, hasar gören yollar ve olumsuz hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürüldüğünü belirtti.