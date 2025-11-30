Haberler

Endonezya'da Sel ve Toprak Kaymalarında 303 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Endonezya Afetle Mücadele Ajansı, Sumatra Adası'ndaki şiddetli yağışlar sonucunda meydana gelen sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 303'e ulaştığını ve 279 kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı. Doğal afetler nedeniyle yaklaşık 80 bin kişi tahliye edildi.

ENDONEZYA'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 303'e ulaştı.

Endonezya Afetle Mücadele Ajansı, Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 303 kişinin hayatını kaybettiğini, 279 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi. Yetkililer, bölgede etkili olan doğal afetler nedeniyle yaklaşık 80 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Sumatra Adası'nın kuzeyinin afetlerden en ağır etkilenen bölge olduğunu kaydeden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının zorlu arazi koşulları, hasar gören yollar ve olumsuz hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürüldüğünü belirtti.


