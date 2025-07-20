Endonezya'da feribot alev alev yandı! İnsanlar yardım çığlıklarıyla suya atladı

Endonezya'da Sulawesi Adası açıklarında seyreden "KM Barcelona VA" adlı feribot, Talaud Adaları'ndan Manado'ya giderken yerel saatle 13.30 sıralarında alev aldı. Alevler, 280'den fazla yolcuyu taşıyan feribotu kısa sürede sardı

SİYAH DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Feribottan yoğun siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Dakikalar içinde feribot alev alev yandı. Yolculardan biri alevlerden 10-15 metre uzaklıkta yüzerken çektiği görüntüler dehşet anlarını gözler önüne serdi.

YARDIM ÇIĞLIKLARIYLA SUYA ATLADILAR

Görüntülerde, yolculardan çoğunun can yeleği olduğu ancak bazılarının korunaksız olduğu dikkat çekti. Ayrıca yolcuların yardım çığlıkları içinde kendilerini denize attığı anlar da görüntülerde yer aldı.