Endonezya'da feribot alev alev yandı! İnsanlar yardım çığlıklarıyla suya atladı
Endonezya açıklarında 280'den fazla yolcu taşıyan feribot alev alev yandı. Yoğun siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken feribottakilerin yardım çığlıklarıyla kendilerini suya attığı görüldü. Yolculardan birinin denizin içinde çektiği görüntüler yaşanan paniği gözler önüne serdi.
Endonezya'da Sulawesi Adası açıklarında seyreden "KM Barcelona VA" adlı feribot, Talaud Adaları'ndan Manado'ya giderken yerel saatle 13.30 sıralarında alev aldı. Alevler, 280'den fazla yolcuyu taşıyan feribotu kısa sürede sardı
SİYAH DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI
Feribottan yoğun siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Dakikalar içinde feribot alev alev yandı. Yolculardan biri alevlerden 10-15 metre uzaklıkta yüzerken çektiği görüntüler dehşet anlarını gözler önüne serdi.
YARDIM ÇIĞLIKLARIYLA SUYA ATLADILAR
Görüntülerde, yolculardan çoğunun can yeleği olduğu ancak bazılarının korunaksız olduğu dikkat çekti. Ayrıca yolcuların yardım çığlıkları içinde kendilerini denize attığı anlar da görüntülerde yer aldı.