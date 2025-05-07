Ülkeyi sarsan kaza: 11 anaokulu öğretmeni hayatını kaybetti
Endonezya'nın Orta Java bölgesinde bir kamyonun minibüse çarpması sonucu 11 anaokulu öğretmeni hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Endonezya, Kalijambe köyünde yaşanan feci kaza ile sarsıldı.
Endonezya'nın Orta Java bölgesinde inşaat malzemeleri taşıyan bir kamyonun, Kalijambe köyünde seyreden minibüse çarptığı belirtildi. Polis, minibüsteki 11 anaokulu öğretmeninin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya