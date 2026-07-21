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Endonezya'da patlama: 3 ölü

Endonezya'da patlama: 3 ölü
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Endonezya'nın Medan kentinde lüks bir sitede meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti. Patlamaya yer altı doğal gaz boru hattındaki sızıntının neden olduğu değerlendiriliyor.

ENDONEZYA'nın Kuzey Sumatra eyaletine bağlı Medan kentindeki bir sitede meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletine bağlı Medan kentindeki lüks bir sitede patlama meydana geldiği bildirildi. Polis, patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Patlamaya üç katlı bir evin altındaki yer altı doğal gaz boru hattındaki sızıntının neden olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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