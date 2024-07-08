Endonezya'da aşırı yağmurlardan dolayı kaçak altın madeninde göçük meydana geldi: 11 kişi öldü, 19 kişi kayboldu

Endonezya'nın Sulawesi adasında, şiddetli yağmurlar nedeniyle kaçak bir altın madenindemeydana gelen toprak kaymasında en az 11 kişi hayatını kaybetti ve 19 kişi kayboldu.

Mineral açısından zengin Güneydoğu Asya takımadalarında kaçak madenler yaygındır ve bu terk edilmiş alanlarda, güvenlik önlemleri olmadan altın cevheri aranıyor.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun yağmurların ardından Gorontalo eyaletinin Bone Bolango bölgesindeki altın madeninde toprak kayması meydana geldi. En az 11 kişi hayatını kaybetti ve bir düzineden fazla kişi kayboldu.

Yerel arama kurtarma ajansı başkanı Heriyanto, "Sekiz kişinin cesedi çıkarıldı. Beş kişi yaralı olarak kurtarıldı, bazıları hafif, bazıları ağır yaralı," dedi. Ayrıca üç kişinin cesedinin henüz çıkarılmadığını ve 19 kişinin hâlâ kayıp olduğunu ekledi.

KÖPRÜLERİN YIKILMASI KURTARMA ÇALIŞMLARINI ZORLAŞTIRDI

Bölgeye giden birçok köprü çöktü ve kurtarma ekipleri zorlu arazi nedeniyle felaket bölgesine yaya olarak ulaşmak zorunda kaldı. Kurtarma operasyonuna en az 180 kişi, polis memurları ve askerler dahil edildi.

Endonezya, Kasım ve Nisan ayları arasındaki yağmur sezonunda toprak kaymalarına eğilimlidir. Ancak Temmuz genellikle kurak mevsimdir ve şiddetli yağmurlar nadirdir.

Mayıs ayında, Güney Sulawesi eyaletinde meydana gelen toprak kaymaları ve sellerde en az 15 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca ev yıkılmış ve yollar zarar görmüştü. Aynı eyalette bir ay önce meydana gelen başka bir toprak kaymasında ise 20 kişi ölmüştü.