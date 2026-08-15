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Endonezya'da 7.7'lik Deprem: 20 Ölü

Endonezya'da 7.7'lik Deprem: 20 Ölü
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Endonezya'nın Flores Adası açıklarında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı, 2 kişi enkaz altında. Birçok bina hasar gördü ve bazı yollar heyelan nedeniyle kapandı. Tsunami uyarısı kaldırıldı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

ENDONEZYA'nın doğusunda meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın doğusundaki Flores Adası açıklarında, yerel saatle 06.00 sıralarında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Arama ve kurtarma yetkilileri, deprem ve ardından gelen artçılar nedeniyle bölgede 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Yetkililer, 2 kişinin de enkaz altında kaldığını aktardı.

Doğu Nusa Tenggara eyalet yönetimi tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda bina ve evin hasar gördüğü, bazı yolların heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtildi. Bölgedeki yıkımın boyutunu tespit etme çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken, afet nedeniyle eyalete yönelik çok sayıda uçak seferinin de iptal edildiği kaydetti.

Merkez üssü Nagekeo bölgesine bağlı Mbay kasabası yakınları olan depremin ardından verilen tsunami uyarısı, Endonezya Meteoroloji, İklimbilim ve Jeofizik Ajansı tarafından ilerleyen saatlerde kaldırıldı. Yetkililer, halkı olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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