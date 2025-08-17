Endonezya'da 5.8 Büyüklüğünde Deprem: 29 Yaralı
Endonezya'nın Sulawesi eyaletindeki Poso bölgesinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde 29 kişi yaralanmış, yaralılardan 2'sinin durumu ağır. Tsunami tehlikesi bulunmadığı bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Poso'nun 15 kilometre kuzeyinde yerel saatle 05.38'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), depremde 29 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğunu kaydeden BNPB, tsunami tehlikesinin bulunmadığını belirtti.
