Endonezya Cumhurbaşkanı'nın BM'deki İsrail çıkışı tepki çekti

Dünyanın en kalabalık müslüman ülkesi Endonezya'nın Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, BM'deki konuşmasında "Gerçek barış için İsrail'in güvenliği garanti altına alınmalı" ifadelerini kullandı. Subianto'nun konuşmasını "şalom" diye bitirmesi ise dikkat çekti.

Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi olan Endonezya'nın Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı.

"İSRAİL'İN GÜVENLİĞİ GARANTİ ALTINA ALINMALI"

240 milyon Müslüman nüfusa sahip ülkenin lideri Subianto, uluslararası topluma Gazze'de yaşananlara karşı harekete geçilmesi için çağrıda bulunarak "Bugün, Gazze'de hala felaket niteliğindeki bir durum gözlerimizin önünde yaşanıyor, masum insanlar yardım için ağlıyorlar. Kurtarılmak için ağlıyorlar. Onları kim kurtaracak? Masum insanları kim kurtaracak? Yaşlıları ve kadınları kim kurtaracak? Biz burada otururken, milyonlarca insan şu anda tehlikeyle karşı karşıya. Travma yaşıyorlar. Vücutlarına onarılamaz zararlar geliyor. Açlıktan ölüyorlar. Sessiz kalabilir miyiz? Çığlıklarına cevap verilmeyecek mi? Onlara insanlık ailesinin bu zorluğun üstesinden gelebileceğini öğretecek miyiz?" dedi.

"İSRAİL'İN GÜVENLİĞİ GARANTİ ALTINA ALINMALI"

Sözlerinin devamında "Gerçek barış için İsrail'in güvenliği garanti altına alınmalı" ifadelerini kullanan Subianto, konuşmasını İbranice barış dileği olan "Şalom" kelimesiyle bitirdi.

Olgun Kızıltepe
