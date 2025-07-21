Endonezya Açıklarındaki Yolcu Gemisindeki Yangında 568 Kişi Kurtarıldı

Endonezya Açıklarındaki Yolcu Gemisindeki Yangında 568 Kişi Kurtarıldı
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Endonezya açıklarında bir yolcu gemisinde çıkan yangında 568 kişi kurtarıldı. Yangın sonucunda ölü sayısı 3 olarak güncellendi.

ENDONEZYA açıklarında yanan yolcu gemisinden 568 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) tarafından, Kuzey Sulawesi açıklarındaki yolcu gemisinde dün çıkan yangına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, yangında hayatını kaybettiği duyurulan 5 kişiden 2'sinin hayatta olduğu belirtilerek, ölü sayısının 3 olarak güncellendiği aktarıldı. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda gemideki 568 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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