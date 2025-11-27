Haberler

Emniyet'ten "Suriyeli bir genç polis tarafından öldürüldü" iddialarına yanıt

Güncelleme:
Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir Suriyeli gencin polis tarafından yanlış adrese yapılan baskında öldürüldüğü yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Olayın DEAŞ operasyonu sırasında yaşandığı, silahın arbede esnasında kazaen ateş aldığı belirtildi.

  • Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 15.11.2025 tarihinde düzenlenen terörle mücadele operasyonu sırasında E.G.L. isimli yabancı şahsın silahın kazaen ateş alması sonucu göğsünden yaralanarak vefat ettiğini açıkladı.
  • Operasyon sonucunda 12 şüpheli şahıs tutuklanmış, 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve 6 şüpheli şahıs hakkında aranma kaydı çıkarılmıştır.
  • Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yer alan 'Suriyeli bir gencin polis tarafından yanlış adrese düzenlenen operasyonda öldürüldüğü' iddialarının dezenformasyon içerdiğini ve terörle mücadele operasyonlarını hedef aldığını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan " Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Suriyeli bir gencin polis tarafından yanlış adrese düzenlenen operasyonda öldürüldüğü" iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"İDDİALAR TERÖRLE MÜCADELEYİ HEDEF ALMAKTADIR"

Açıklamada iddiaların dezenformasyon içerdiği belirtilerek "Bazı sosyal medya hesaplarında ' Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Suriyeli bir gencin polis tarafından yanlış bir adrese düzenlenen baskın sırasında öldürüldüğü' şeklinde paylaşılan iddialar, terörle mücadele operasyonlarını hedef almakta ve dezenformasyon içermektedir" ifadelerini kullandı.

YAŞANANLAR TEK TEK ANLATILDI

Açıklamada yaşanan olayların ayrıntılarına da yer verildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Söz konusu hadise, 2014 yılında Musul Başkonsolosluğumuza yönelik saldırıya katılan DEAŞ terör örgütü şüphelilerine yönelik 15.11.2025 tarihinde Hatay, Mersin, Ankara, Elazığ ve Kırşehirde eş zamanlı gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonu sırasında yaşanmıştır.

Hatay/Dörtyol'daki hedef bina içerisinde, güvenlik güçlerini görerek kaçan, bir eve girerek yapılan 'dur' ikazlarına ve kapının açılması yönündeki uyarılara rağmen evin kapısını açmayan ve kapatmakta direnen yabancı şahsın bulunduğu daireye müdahale edilmiştir. Bu esnada kapının zorlanarak açılması sırasında çıkan arbedede silahın kazaen ateş alması sonucu E.G.L. isimli yabancı şahıs göğsünden tek isabetle yaralanmıştır. Şahıs derhal hastaneye sevk edilmesine rağmen vefat etmiştir.

"İKİ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ"

Konuyla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğünce iki Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. E.G.L. adlı yabancı şahsın aynı evde bulunan ağabeyi ifadesinde; kardeşinin kapıyı açmamak için direndiğini ve sözlü tartışma yaşandığını beyan etmiştir. Olay Yeri İnceleme Tutanağı ve Adli Muayene Raporu'nda tek mermi girişi ve bir boş kovan bulunduğu, kafaya silah dipçiğiyle vurma vb. bulguya rastlanmadığı tespit edilmiştir. Aksi yönde paylaşılan tüm iddia ve söylemler gerçeğe aykırıdır.

Düzenlenen operasyon neticesinde 12 şüpheli şahıs tutuklanmış, 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 6 şüpheli şahıs hakkında ise aranma kaydı çıkarılmıştır. Kamuoyunun, terörle mücadele operasyonlarını hedef alan manipülatif paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSait Paşa:

Bu memleketde çok şeyin üstü örtülür, hasır altı edilir, gerçekler çaptırılır, düzen rejim yalan dolan üstüne kuruludur. Bu yüzyıldan fazladır böyle.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
