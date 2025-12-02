Emmanuel Macron, Çin'i Ziyaret Edecek

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle Çin'i ziyaret edeceği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle, 3-5 Aralık tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceğini açıkladı. Ziyarette Şi ve Macron'un Çin-Fransa ilişkilerini geliştirmek üzere görüşmeler yapacağını belirten Lin, iki liderin uluslararası ve bölgesel kriz konularında da görüş alışverişinde bulunacağını kaydetti.

Sözcü Lin, ziyaretin Çin Devlet Başkanı Şi'nin, 2024'te, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60'ıncı yılında Fransa'ya yaptığı ziyaretin iadesi olduğunu vurgulayarak, "Kargaşalarla dolu uluslararası ortamda Çin, bu ziyareti fırsat olarak görerek, Fransa ile stratejik iletişimi güçlendirmeye, pragmatik iş birliğini derinleştirmeye, daha yakın çok taraflı eş güdüm kurarak Çin-Fransa kapsamlı stratejik ortaklığında yeni ilerleme sağlamak üzere birlikte çalışmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.