Haberler

Emmanuel Macron, Çin'i Ziyaret Edecek

Emmanuel Macron, Çin'i Ziyaret Edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle 3-5 Aralık tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceği açıklandı. Ziyaretin amacı, Çin-Fransa ilişkilerini geliştirmek ve uluslararası krizler hakkında görüş alışverişinde bulunmak olarak belirtildi.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle Çin'i ziyaret edeceği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle, 3-5 Aralık tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceğini açıkladı. Ziyarette Şi ve Macron'un Çin-Fransa ilişkilerini geliştirmek üzere görüşmeler yapacağını belirten Lin, iki liderin uluslararası ve bölgesel kriz konularında da görüş alışverişinde bulunacağını kaydetti.

Sözcü Lin, ziyaretin Çin Devlet Başkanı Şi'nin, 2024'te, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60'ıncı yılında Fransa'ya yaptığı ziyaretin iadesi olduğunu vurgulayarak, "Kargaşalarla dolu uluslararası ortamda Çin, bu ziyareti fırsat olarak görerek, Fransa ile stratejik iletişimi güçlendirmeye, pragmatik iş birliğini derinleştirmeye, daha yakın çok taraflı eş güdüm kurarak Çin-Fransa kapsamlı stratejik ortaklığında yeni ilerleme sağlamak üzere birlikte çalışmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Abdullah Öcalan'a bir ziyaret daha! Heyette 3 isim var

Öcalan'a bir ziyaret daha! Heyette 3 isim var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
AK Partili Tayyar: Öcalan duvara tosladı

AK Partili isimden gündem yaratacak çıkış: Öcalan fena duvara tosladı
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Derbiye damga vurdu! Türkiye'nin konuştuğu pozisyon dünya gündeminde

Derbiye damga vuran o pozisyon dünya gündeminde
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
Ünlü oyuncu hamileliğini tül elbisesiyle kırmızı halıda duyurdu

Ünlü oyuncunun tül elbisesiyle verdiği haber geceye damga vurdu
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Derbiyi izleyen Serdar Dursun'a büyük şok

Derbiyi izlemeye Kadıköy'e gitti! Neye uğradığını şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.