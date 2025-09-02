Haberler

Emine Erdoğan, Çin'deki Zirve Programlarını Paylaştı

Emine Erdoğan, Çin'deki Zirve Programlarını Paylaştı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çin'in Tiencin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında katıldıkları programlara ilişkin video paylaştı.

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin'de gerçekleşen tarihi buluşmanın, barışa, istikrara ve ortak geleceğimize yeni ufuklar açmasını diliyorum. İnanıyorum ki zirvede alınan kararlar, uluslararası dayanışmayı güçlendirip dostlukları pekiştirecektir" ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki videoda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın Tiencin kentine ulaştıklarında karşılanmaları, resmi akşam yemeği ve lider eşleri programından görüntüler yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
