Emekli maden işçisi, suda çözünen ıslak mendil icat etti - Haberler

İskoçya'da emekli bir maden işçisi, suda anında çözünen bir ıslak mendil icat etti.

65 yaşındaki Brian McCormack, tuvaletten makyaj temizliğine pek çok alanda kullanılabilecek buluşunda, evde bağırsak kanseri testi için dışkı örneği alırken yaşadığı zorluklardan ilham aldığını söylüyor.

McCormack, "Laboratuvarım" dediği mutfağında ev temizlik ürünleriyle altı yıl önce başladığı çalışmalarının planladığı gibi gitmemesine, hatta mikrodalga fırınını patlatmasına rağmen yılmadığını belirtiyor.

"Çevre dostu bir ürün geliştirmek kolay olmadı" diyen Brian McCormack, kimya bilgisi olmadığı için ABD'nin Ohio eyaletinde bir çözünebilir kağıt şirketine gitmiş ve kendi tasarım patentiyle, klozete atılabilen dışkı örneği alma kiti geliştirmiş.

Bu ürüne İsveç Hükümeti ilgi göstermiş. Ancak İngiltere'deki Ulusal Sağlık Hizmteleri (NHS), pahalı olduğunu söyleyerek McCormack'ı geri çevirmiş.

McCormack, karşısına çıkan engellere rağmen şimdi neredeyse anında suda çözünen bir dizi ürünün patent hakkına sahip.

Bunlar için İngiltere ve başka ülkelerden çok sayıda kozmetik ve sağlık ürünleri şirketiyle anlaşmalar imzalamış.

15 yaşında okulu bırakmak zorunda kaldığını söyleyen McCormack'ın icatları, çevre kuruluşları ve akademisyenlerin ilgisini çekti.

İskoçya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın direktörü Lang Banks, "Plastik içeren ıslak mendillere karşı gerçek anlamda sürdürülebilir alternatifler geliştirebilecek olanları büyük bir küresel iş fırsatı bekliyor" diyor.

Banks şöyle devam ediyor:

"Tek kullanımlık ıslak mendiller çevre için bir felaket. Bunlar okyanuslarımızı kirletiyor, deniz canlılarına zarar veriyor. Bu yüzden gereksiz tek kullanımlık plastiklerden ve plastik içeren ürünlerden kurtulmalıyız."

Edinburgh Üniversitesi'nden deniz bilimci Lea-Anne Henry, suda çözünen ıslak mendilleri "ilginç bir konsept" diye tanımlıyor ancak bazı çekinceleri olduğunu belirtiyor.

Henry, "Suda çözündükten sonra ürüne ne olduğu belli değil. Tuvalete attığımız mendil çözünebilir ve gözümüzün önünden kaybolabilir. Ama bu ürün mikro ya da nano parçacıklara bölünürse, bunlar nehirlerimiz ve denizlerimizde son bulabilir" diyor.

Brian McCormack, ıslak mendillerinin uzayda da kullanılmasını umuyor:

"Uluslararası Uzay İstasyonu'nda özellikle kişisel bakım için binlerce ıslak mendil kullanılıyor. Bu atıkların her yedi-sekiz haftada bir istasyondan alınması gerekiyor."