Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor

ABD– İsrail ile İran arasındaki savaş dördüncü gününde devam ederken emekli CIA görevlisi Larry C. Johnson, savaşın gidişatına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Johnson, tarafların askeri ve lojistik açıdan durumlarını analiz ederek, bu çatışmanın kazanılmasının zor olduğunu savundu.

"SAVAŞI KAZANMAK ÇOK ZOR"

Johnson, Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanmasının çok zor olduğunu belirterek, "Mali yük ve askeri harcamalar beklentilerin çok ötesine geçmiş durumda" ifadesini kullandı. Johnson'a göre özellikle uzun süren hava operasyonları ve kara birliklerinin sahadaki etkinliği, tarafların stratejik hedeflerine ulaşmasını zorlaştırıyor.

"AMERİKA'NIN KAYIPLARI BÜYÜK VE ARTIYOR"

Emekli istihbaratçı, ABD'nin maddi kayıplarının hem artmakta olduğunu hem de sürdürülebilir seviyeyi aştığını vurguladı. Özellikle yüksek teknoloji ürünü savunma sistemlerinin ve silah platformlarının sürekli kullanılması, ülkenin stratejik rezervlerini tüketiyor.

"BAHREYN'DEKİ ÜS KARA AYAĞINI FELÇ ETTİ"

Johnson, Bahreyn'deki önemli bir Amerikan deniz üssünün "tamamen yok edilmesinin" ABD donanmasının kara ayağını felç ettiğini savundu. Bu kaybın, bölgedeki deniz operasyonlarının sürdürülebilirliği üzerinde ağır etkileri olduğunu belirtti.

"İRAN HÜRMÜZ BOĞAZINI KAPATTI"

Johnson'a göre İran, stratejik olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatarak ABD'nin deniz üstünlüğüne ciddi darbe vurdu. Basra Körfezi'nden çıkamayan Amerikan donanma gemilerinin mühimmat stoklarının hızla eridiğini söyleyen Johnson, "En yakın ikmal yeri 5000 kilometre ötede" dedi.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ve doğalgazının yaklaşık %20'sinin taşındığı kritik bir geçiş hattı. Bu hattın kapatılması küresel enerji piyasasında ciddi dalgalanmalara yol açmış, petrol fiyatları kısa sürede yükselmişti.

UZMANLARDAN YORUMLAR

Bazı askeri analistler de Johnson'ın değerlendirmelerine paralel olarak çatışmanın uzaması halinde her iki tarafın da önemli lojistik ve stratejik maliyetlerle yüzleşebileceğine dikkat çekiyor. Diğer yandan, İran'ın deniz ve hava savunma yeteneklerini artırdığı, ABD ve müttefiklerinin ise yeni lojistik çözümler üzerinde çalıştığı bildiriliyor.