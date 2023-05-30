EMARÇEB, Türkiye'de Şehirleşme ve Deprem Gerçeği Çalıştayı'nı Marmaris'te düzenleyecek

Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği (EMARÇEB), 'Türkiye'de Şehirleşme ve Deprem Gerçeği Çalıştayı'nı Marmaris'te yapacak. Çalıştayda Türkiye'de şehirleşme ve deprem gerçeği çeşitli boyutlarıyla ele alınacak.

Marmaris Belediyesi'nin de üye olduğu Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği (EMARÇEB), 'Türkiye'de Şehirleşme ve Deprem Gerçeği Çalıştayı'nı Marmaris'te yapacak.

EMARÇEB, Türkiye'de Şehirleşme ve Deprem Gerçeği Çalıştayı'nı Marmaris'in ev sahipliğinde Turunç Mahallesi'nde düzenleyecek. Çalıştay, 31 Mayıs Çarşamba günü (yarın) iki oturum halinde yapılacak. Birinci oturumda 'Türkiye'de Şehirleşme Yaklaşımları', ikinci oturumda ise 'Şehirleşmenin Çevresel ve Sosyolojik Etkileri' konuları masaya yatırılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdin Bozkurt, Şehir ve Bölge Plancısı Menşure Işık, TMMOB İzmir Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Tanyeri ve ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Sibel Kalaycıoğlu, Türkiye'de şehirleşme ve deprem gerçeğini çeşitli boyutlarıyla ele alacak.