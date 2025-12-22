Haberler

Elysee Sarayı'nda soygun: Binlerce avroluk gümüş eşya ele geçirildi

Elysee Sarayı'nda soygun: Binlerce avroluk gümüş eşya ele geçirildi
Fransa Cumhurbaşkanı'nın Elysee Sarayı'nda gümüş eşya ve sofra takımı çalan bir görevli gözaltına alındı. Savcılık, çalınan eşyaların değerinin 15 bin ila 40 bin avro arasında olduğunu açıkladı. Üç sanık, 'ulusal mirasın parçası olan taşınır malları çalmak' suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

FRANSA Cumhurbaşkanlığı resmi konutu olan Elysee Sarayı'nda görevli bir gümüş servis sorumlusunun binlerce avro değerinde sofra takımı ve gümüş eşya çaldığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Paris Savcılığı, Fransa Cumhurbaşkanı'nın resmi konutu Elysee Sarayı'nda görevli bir gümüş servis sorumlusunun binlerce avro değerinde gümüş sofra eşyası ve servis takımı çalmak suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Savcılık, olayla ilgili üç kişinin önümüzdeki yıl yargılanacağını açıkladı. Elysee Sarayı'nın baş kahyasının, saray envanterindeki eksikliği fark ederek durumu yetkililere ilettiği kaydedildi. Çalınan eşyaların tahmini değerinin 15 bin ile 40 bin avro arasında olduğu belirtildi.

Sarayın mobilya ve sofra takımlarının çoğunu tedarik eden Sevres İmalathanesi, kayıp olan bazı parçaları internetteki açık artırma sitelerinde tespit etti. Saray personeli üzerinde yapılan incelemeler, müfettişleri gümüş eşyalardan sorumlu olan bir görevliye yönlendirdi. Soruşturma derinleştirildiğinde, görevlinin sofra takımları satışı yapan bir şirketin yöneticisiyle ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin internetteki satış profilinde, genel halka açık olmayan ve üzerinde 'Fransız Hava Kuvvetleri' ibaresi bulunan tabaklar ile 'Sevres İmalathanesi' damgalı kül tablaları bulundu. Gümüş görevlisinin kişisel dolabında, aracında ve evinde yapılan aramalarda ise yaklaşık 100 parça eşya ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar Elysee Sarayı'na iade edildi.

Gözaltına alınan üç zanlının, 'ulusal mirasın parçası olan taşınır malları çalmak' ve 'nitelikli hırsızlık malı kabul etmek' suçlamalarıyla perşembe günü hakim karşısına çıktığı aktarıldı. Bir sonraki duruşmanın, 26 Şubat tarihine ertelendiği, sanıkların birbirleriyle iletişim kurmalarının ve mesleki faaliyetlerinin yasaklandığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
title