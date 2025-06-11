Elon Musk'tan geri adım: Trump'a aleyhinde söylediklerim için pişmanım

Elon Musk'tan geri adım: Trump'a aleyhinde söylediklerim için pişmanım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li teknoloji milyarderi Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Trump ile yaşadığı tartışmada çok ileri gittiğini belirten Musk, "Geçtiğimiz hafta Başkan Donald Trump hakkında yazdığım bazı yazılardan pişmanım. Çok ileri gittim" dedi.

Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk, son günlerde tartışma yaşadığı ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili bazı paylaşımlarından pişmanlık duyduğunu belirtti.

"PİŞMANIM, FAZLA İLERİ GİTTİM"

Musk, Trump'la son günlerde yaşadığı gerginliğe ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. "Trump'la ilgili bazı paylaşımlarımdan pişmanlık duyuyorum" ifadesini kullanan Musk, bu paylaşımlarda "fazla ileri gittiğini" kaydetti.

Elon Musk'tan geri adım: Trump'a aleyhinde söylediklerim için pişmanım

TRUMP İLE MUSK ARASINDAKİ TARTIŞMA

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim" ifadelerini kullanmıştı.

Elon Musk'tan geri adım: Trump'a aleyhinde söylediklerim için pişmanım

"BEN OLMASAYDIM SEÇİMİ KAYBEDERDİ"

Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı. Trump'ın daha önceki hazine borç yükü ile ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" ifadelerine yer vermişti.

EPSTEIN İDDİASI BOMBA ETKİSİ YARATTI

Musk ayrıca, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato talebinde bulundu

Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato ilan etti
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıOğuz Kağan:

Danışıklı dövüş, Kripto borsasını söğüşlediler :)

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHP Savar:

adam ol böyle devlette aşık atamazsin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVezir Parmagı:

oyuncular ya tam tiyatro ekibi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Hisseler düşünce tükürdüklerini yaşarsın böyle. İsraile olan desteğini dile getirince karakter yoksunu olduğunu o zaman belli etmiştin zaten.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Uyustucu seni bitiriyor ayık ol biraz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cevdet Yılmaz'dan CHP kurultay davasına ilişkin açıklama: İki alternatif var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan gündem yaratan CHP çıkışı
Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya resmen ilan etti! O bölge Azerbaycan toprağı olarak tanındı
İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a 'Evet' dedi

İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a "Evet" dedi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
'Buğday tarlaları bilerek yakılıyor' tezini doğrulayan düzenek

"Buğday tarlaları bilerek yakılıyor" tezini doğrulayan düzenek
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı

Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Esad rejiminin hapishanelerindeki vahşet gün yüzüne çıktı

Esad rejiminin hapishanelerindeki vahşet gün yüzüne çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.