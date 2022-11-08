Twitter'ın ardından ABD seçimlerine el attı! Elon Musk, tarafını yaptığı paylaşımla belli etti

Twitter'ın yeni patronu Elon Musk, şimdi de seçimlere el atarken, ABD Başkanı Joe Biden'ı kızdıracak açıklama yaptı. Geçmişte demokratlara oy verdiğini söyleyen Musk Twitter'daki paylaşımında, "Cumhuriyetçi bir Kongre için oy verilmesini tavsiye ediyorum" dedi.

44 milyar dolara satın aldığı Twitter'ın başına geçtikten sonra toplu işten çıkarmalarla tepkilerin odağı haline gelen Elon Musk şimdi de ABD seçimlerine karıştı. Ülkede bugün gerçekleştirilecek kongre ara seçimleri öncesi Musk, Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçilere oy verme çağrısında bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Musk, "Koyu Demokratlar veya Cumhuriyetçiler hiçbir zaman diğer tarafa oy vermez, bu nedenle de kimin göreve geleceğine asıl karar verenler, bağımsız seçmenlerdir" dedi.

CUMHURİYETÇİLERE OY ÇAĞRISI

Bağımsız seçmenlere seslenen Musk, "Gücün paylaşılması her iki partinin de en kötü aşırılıklarını engeller. Bu nedenle Başkanlık'ın Demokratlarda olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Cumhuriyetçi bir Kongre için oy verilmesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

KARARSIZ SEÇMEN BELİRLEYİCİ OLACAK

Bugün yapılacak ara seçimlerde, ABD Kongresi'nin alt kanadı 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tüm üyeleri ile Kongre'nin 100 sandalyeli üst kanadı Senato'nun üyelerinin üçte biri belirlenecek. Kamuoyu yoklamaları, Başkan Joe Biden'ın partisi Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybedebileceğine işaret ediyor. Kamuoyu yoklamalarına göre, Senato'da çoğunluğu sağlamak için her iki partinin de şansının bulunduğu belirtiliyor. Seçimlerde, kararsız seçmenin belirleyici olacağına dikkat çekiliyor.