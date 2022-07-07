Elon Musk'ın kendi şirketinde çalışan bir yöneticiden ikiz çocukları olduğu ortaya çıktı

ABD'nin en önemli basın kuruluşlarından Business Insider, geçtiğimiz yılın Kasım ayında hazırlanan bazı mahkeme yazışmaları ve belgelere ulaşarak Elon Musk'ın 2021 yılında kendi şirketinde çalışan üst düzey bir yöneticiyle çocuk yaptığını ortaya çıkardı.

İKİZ ÇOCUKLARI OLMUŞ

Elon Musk'a ait Neurolink şirketinde üst düzey görevde çalışan Shivon Zilis'in, Musk'la aşk yaşadığı ve ikizleri olduğu öğrenildi. Mahkeme belgelerinde ise 51 yaşındaki Musk ve 36 yaşındaki Zilis'in çocuklarının soyadlarının Musk, göbek adlarının ise Zilis olduğu belirtildi.

SHIVON ZILIS KİMDİR?

Kanada'da dünyaya gelen Zilis, Yale Üniversitesi'nde mezun oldu. Mezun olduktan sonra kariyerine IBM'de başlayan Zilis, Forbes dergisi tarafından "Takip edilecek 30 yaşın altındaki 30 insan" listesinde yer aldı. Öte yandan Zilis'in bir spor ve doğa sporları tutkunu olduğu biliniyor.