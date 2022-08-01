Elbisesi yüzünden restorana alınmayan genç kadın isyan etti - Haberler

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Elbisesi yüzünden restorana alınmayan genç kadın isyan etti

İngiltere'de yaşayan Katie Haywood adlı kadın, girmek istediği restorana 'kıyafetinin çok açık' olduğu gerekçesiyle alınmadı. Haywood, restoranın bu tavrı nedeniyle sosyal medyadan isyan etti.

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Londra'da yaşayan Katie Haywood adlı kadın, bir arkadaşının doğum günü için restorana gitti. Gece için de dekolteli bir elbise tercih etti. Ancak restoran kapısına geldiğinde içeri giremeyeceği söyledi. İddiaya göre kadının kıyafeti, işletmenin kıyafet kurallarına uygun değildi.

ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİRMESİ SÖYLENDİ

Katie Haywood'un iddiasına göre restoran personeli, genç kadından üzerini değiştirip yeniden restorana dönmesini istedi. Bu duruma sinirlenen Katie Haywood ise restoranı terk ederek bir daha da geri dönmedi.

Elbisesi yüzünden restorana alınmayan genç kadın isyan etti

BAŞINA GELENLERE İSYAN ETTİ

Başına gelenleri sosyal medya hesabından paylaşan Katie Haywood, yaşananlara isyan etti. Haywood'un bu paylaşımı ise sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcıları genç kadını desteklerken, bazıları da eleştiride bulundu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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