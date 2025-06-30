El Salvador'dan Paris'teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa'ya Yollarız!

El Salvador'dan Paris'teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa'ya Yollarız!
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El Salvador lideri Nayib Bukele, Paris Moda Haftası'nda düzenlenen ve ülkenin mega hapishanelerini eleştiren gösteriye sert tepki gösterdi. Modellerin hapishane üniformasına benzer kıyafetler giydiği gösteriyi suçluları yücelttiği için kınayan Bukele, en tehlikeli suçluları Fransa'ya göndermeye hazır olduklarını belirtti.

El Salvador, Paris Moda Haftası'nda ülkenin mega hapishanelerini eleştiren gösteriye tepki gösterdi. Ülke lideri Nayib Bukele, ünlü moda etkinliğinde modellerin hapishane üniformasına benzer kıyafetler giymesine sert çıktı ve tasarımcıyı suçluları yücelttiği için kınadı.

Bukele, Fransız hükümetinden izin alırsa en tehlikeli suçluları Fransa'ya göndermeye hazır olduklarını belirtti. Bu tepkisi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı; hatta Elon Musk bile Bukele'nin mesajını paylaştı.

Moda gösterisinde, Amerika Sivil Özgürlükler Birliği iş birliğiyle hazırlanan kıyafetleri giymiş 36 erkek modeller yürüdü. Bu modeller diz çöküp başlarını eğerek, El Salvador'un suçlulara karşı aldığı sert önlemlere gönderme yaptı. Bazı tişörtlerde ters çevrilmiş "America" yazısı vardı; bu da ülkenin yanlış yolda olduğunu vurgulamak için kullanıldı.

El Salvador, uzun zamandır çetelerle mücadele ediyor. Özellikle Mara Salvatrucha (MS-13) ve 18th Street gibi çetelerin yol açtığı şiddet olayları ülkeyi dünyadaki en tehlikeli yerlerden biri haline getirdi. Bukele, 2019'da iktidara geldikten sonra organize suç ve çetelere karşı sert önlemler aldı.

Bu kapsamda açılan CECOT isimli mega hapishane, ülkenin en tehlikeli suçlularını barındırıyor. Ancak insan hakları savunucuları, hapishanedeki koşulların insanlık dışı olduğunu söylüyor. Hapishanede mahkumlar aşırı kalabalık hücrelerde yatak ve çarşafsız olarak metal ranzalarda uyuyor, sadece iki tuvalet ve lavabo paylaşıyorlar. 7/24 kamera ve yapay ışık var, tek kişilik hücreler ise karanlık ve neredeyse tamamen izole.

Hapishanede mahkumların çoğu 100-200 yıl hapis cezası almış ve çoğu hayat boyu içeride kalacak. Hapishanede ziyaretçi yasağı ve eğitim imkanının olmaması eleştiri konusu.

ABD Başkanı Trump da bu yıl CECOT hapishanesinde Amerikan vatandaşlarının da tutulmasını önerdi. Bukele ise hapishane koşullarını açıkça paylaşmaktan çekinmiyor.

Bu olaylar Paris Moda Haftası'nda tartışma yaratırken, Bukele sert tutumuyla tepki vermeye devam ediyor.

El Salvador'dan Paris'teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa'ya Yollarız!

El Salvador'dan Paris'teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa'ya Yollarız!

El Salvador'dan Paris'teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa'ya Yollarız!

El Salvador'dan Paris'teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa'ya Yollarız!

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAysun Kamburoğlu:

İnsan hakları savunucusu görünümlü avukatlar kardelenle işbirliği yapıyor bunlar hapiste olursa uyuşturucu ticareti ve fuhuşu kim devam ettirecek bu çetelerin ve uluslararası insan hakları adı altında çalışanların bir çoğu satın alınmış kişiler finansörleri çok büyük

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