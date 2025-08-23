El Salvador'da 6 Büyüklüğünde Deprem

El Salvador'un Acajutla şehri açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Acajutla'nın yaklaşık 81 kilometre güneybatısında ve 10 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Acajutla şehrinin yaklaşık 81 kilometre güneybatısında olduğunu ve yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
