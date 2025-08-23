El Salvador'da 6 Büyüklüğünde Deprem
El Salvador'un Acajutla şehri açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Acajutla'nın yaklaşık 81 kilometre güneybatısında ve 10 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya