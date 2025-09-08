Ekvator'da Saldırıya Uğrayan Türk Vatandaşına Büyükelçilikten Destek

SOSYAL medyada yayınladığı videoda, Ekvator'da saldırıya uğradığını belirten Türk vatandaşı Taha Yaman Kılınak ile büyükelçilik tarafından temas kuruldu. Kılınak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ekvator'da devam eden güvensizlik ortamı sürerken ülkeye giden Türk vatandaşlarının karşılaştığı hırsızlık ve gasp olaylarında son aylarda artış görülüyor. Taha Yaman Kılınak isimli Türk vatandaşı, 'atılgan.tr' rumuzlu Instagram hesabı üzerinden paylaştığı videoda Guayaquil'de gaspa uğradığını ve kaçırıldığını ileri sürerek, konsolosluğa ulaşamadığını belirtti. Türkiye'nin Kito Büyükelçiliği, Kılınak ile temasa geçti. Videonun yayınlanmasından saatler sonra Kılınak'tan, yakınları ve Türkiye'deki akrabalarının desteğiyle haber alınabildi. Kito Büyükelçisi'nin bizzat görüştüğü ve 'geçmiş olsun' dileğini ilettiği Kılınak'ın Bogota'da bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kılınak'a, Bogota Büyükelçiliği'nin acil durum hattı iletilirken, durumundan Türkiye'deki yakınlarına da bilgi verildi.