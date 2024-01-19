Üye Girişi
Haberler

Ekvador'da hapishanelere operasyon! Ulusal bayrak göndere çekildi, yüzlerce hükümlü marş söyledi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Suç örgütü lideri Fito'nun cezaevinden kaçması sonrası yangın yerine dönen Ekvador'da 60 günlük OHAL devam ederken, polis ve ordudan oluşan güvenlik güçleri hapishanelere operasyon düzenledi. Servis edilen görüntülerde hapishanelerde ulusal bayrağın göndere çekildiği, avluya toplanan yüzlerce hükümlünün ulusal marşı söylediği görüldü.

Ekvador'da bir çete liderinin hapishaneden 'kaybolması' ve organize suç örgütlerinin çatışmalarıyla 7 Ocak'ta başlayan 60 günlük OHAL devam ederken polis ve ordudan oluşan güvenlik güçleri, hapishanelere operasyonlar düzenledi. Ülke genelinde 9-18 Ocak arasında 23 bin 610 güvenlik gücü, 2 bin 174 kişiyi gözaltına aldı.

HAPİSHANELERE OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Ekvador güvenlik güçleri, hafta boyunca ülkedeki çeşitli hapishanelere geniş çaplı operasyonlar düzenlediklerini, hapishanelerde kontrolü sağladıklarını duyurdu.

Ekvador'da hapishanelere operasyon! Ulusal bayrak göndere çekildi, yüzlerce hükümlü marş söyledi

YÜZLERCE HÜKÜMLÜ ULUSAL MARŞI SÖYLEDİ

Operasyon görüntülerinde ordunun ve polisin operasyon sonrasında hapishanelere ulusal bayrağı göndere çektiği, avluya toplanan yüzlerce hükümlünün ulusal marşı söylediği görüldü.

Ekvador'da hapishanelere operasyon! Ulusal bayrak göndere çekildi, yüzlerce hükümlü marş söyledi

2 BİN 174 KİŞİNİN GÖZALTINA ALINDI

Ekvador Devlet Başkanı Noboa "Ülkedeki hapishanelerin kontrolünü ele alıyoruz" açıklamasını yaptı. Ülke genelinde 9-18 Ocak arasında 23 bin 610 güvenlik gücünün 61 operasyona katıldığı ve 158'i terörist olmak üzere toplamda 2 bin 174 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Ekvador'da hapishanelere operasyon! Ulusal bayrak göndere çekildi, yüzlerce hükümlü marş söyledi

NE OLMUŞTU?

Ekvador'da suç çetesi Los Choneros'un lideri Adolfo Macias Villamar 'Fito', 7 Ocak'ta hapishaneden 'kaybolmuş', çete üyeleri canlı yayın sırasında ulusal bir kanalı basmış ve Devlet Başkanı Daniel Noboa, gece sokağa çıkma yasağı dahil 60 günlük OHAL ilan etmişti. Ordunun polisle birlikte ülkede düzeni sağlamak için operasyonlara başlamasını takiben son olarak organize suç çeteleriyle mücadele eden Savcı Cesar Suarez, Guayaquil kentinde vurularak öldürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Sokağa Çıkma Yasağı Güvenlik Suç Operasyon Politika Dünya Güncel Haberler

1000

Yorumlar (3)

YİĞİT TÜRKALP:

HELAL OLSUN.SUÇ VE SUÇLU BÖYLE ÖNLENİR...

18
1
yanıtYanıtla
Erdal:

Böyle olmaz. Tersten okutturacaksın, okuyamayanı döveceksin. Tersten ezberleyene kadar devam...

4
1
yanıtYanıtla
ekrem celebi :

Hepsini oldurmezseniz duzeltemezsiniz ulkeyi.yeni ceteler cikacak bazen ne olursa olsun katii tavizsiz kararlar alinmali.osmanli padisahlari oglunu kardesini öldürttü neden devlet icin duzen icin.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title