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Ekvador'da 6.3 Büyüklüğünde Deprem: 20 Yaralı

Ekvador'da 6.3 Büyüklüğünde Deprem: 20 Yaralı
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Ekvador'un Esmeraldas eyaletinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde 20 kişi yaralandı ve 60 binada çatlaklar oluştu.

EKVADOR'da dün meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliği'nden (SNGR) yapılan açıklamaya göre, deprem Esmeraldas eyaletine bağlı Eloy Alfaro, Atacames, Muisne, Quinindé, Rio Verde ve San Lorenzo kasabalarında şiddetli hissedildi. Yetkililer, 20 kişinin yaralandığını ve 60 binada çatlakların oluştuğunu duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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