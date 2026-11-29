İSRAİL'de hükümet kurmakla yetkilendirilen Gadi Eisenkot, Binyamin Netanyahu'nun başbakanlık ısrarından vazgeçerek, 'ulusal birlik hükümeti' için müzakere çağrısı yapmasına ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'de hükümet kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başbakanlık ısrarından vazgeçerek, dönüşümlü başbakanlığı ilk olarak kendisinin üstlenmesine razı olduğunu açıklayan Binyamin Netanyahu'yu müzakereye davet etti. Likud Partisi'nin gelecek 24 saat içinde bu konudaki ciddiyetini test etmeye hazır olduğunu belirten Eisenkot, "Netanyahu ile ekibini henüz yanıt vermedikleri ayrıntılı teklif temelinde hükümetin temel prensipleri ve politika başlıkları üzerine sahici bir müzakere yürütmek üzere bu gece müzakere ekibimle bulunduğum otele davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Eisenkot, Netanyahu'nun talebi üzerine muhalefet blokunun temel meselelere dair yaklaşımını içeren ayrıntılı bir teklifin geçen pazar iletildiğini anımsatarak, şu ana kadar bu konulara ilişkin kendilerine Likud Partisi'nden yanıt verilmediğini kaydetti. Eisenkot, "Bu ilkeler benim liderliğimde kurulacak gelecekteki her hükümetin temelini teşkil edecektir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı