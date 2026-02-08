Eğlence aracı değil ölüm tuzağı! Dev salıncak kırıldı, ölü ve yaralılar var

Hindistan'nın Haryana eyaletine bağlı Faridabad kentindeki Surajkund Mela'da düzenlenen Surajkund Uluslararası El Sanatları Fuarı sırasında dehşet dolu dakikalar yaşandı. Lunaparktaki dev salıncak kırılarak devrildi.

POLİS MÜFETTİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çok sayıda kişi dev salıncakta mahsur kaldı. olay yerine gelen polis müfettişi Jagdish Prasad, çalışanları ve ziyaretçileri kurtarmaya çalışırken sallanan yapının altında kalarak hayatını kaybetti. Prasad'ın emekliliğine sadece 2 ay kaldığı öğrenildi.

13 KİŞİ YARALANDI

Hindistan medyasında yer alan haberlere göre; aralarında sivil ziyaretçilerin yanı sıra 2 kadın polisin de bulunduğu 13 kişi kazada yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, ziyaretçilerin güvenliği için ek tedbirler alınacağını ve ihmali olanların sorumlu tutulacağını belirtti. Ayrıca festival alanındaki güvenlik önlemleri ve denetimler yeniden gözden geçirilecek.

Surajkund Mela, Hindistan'ın Haryana eyaletinde her yıl düzenlenen ve zengin el sanatları, kültürel gösteriler, yiyecek ve eğlence alanlarıyla ünlü büyük bir uluslararası festivaldir. 2026 yılı etkinliği 31 Ocak–15 Şubat tarihleri arasında gerçekleşiyor.