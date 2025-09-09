Ege Denizi'nde gece yarısı korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

EGE DENİZİ'NDE 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde saat 00.27'de 5,1 büyüklüğünde, 7 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.