Ege Denizi'nde gece yarısı korkutan deprem

Ege Denizi'nde gece yarısı korkutan deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Deprem, saat 00.27'de ve 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Ege Denizi'nde gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü açıkladı.

EGE DENİZİ'NDE 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde saat 00.27'de 5,1 büyüklüğünde, 7 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde gece yarısı korkutan deprem

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
Yorumlar (1)

Hiçlik:

Umarım bir gün bir depremde enkaz altında kalmam. Umarım ANLAM beni korur. Umarım evsiz yani barınaksız kalmam. Seçenek olsaydı tek katlı ve bahçeli bir evde yaşamak isterdim. Böylelik ile depremde belki ölmezdim. Veya yaralanmazdım.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
