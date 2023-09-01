Edirne'nin Keşan ilçesinde orman yangını çıktı
Keşan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Kocadere Göleti yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye, Keşan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Dünya