Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da İsrail saldırılarına dua

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi. Vatandaşlar camilerde yatsı namazı için saf tuttu ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua etti.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Edirne'de vatandaşlar, başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli olmak üzere kentteki camilerde yatsı namazı için saf tuttu.

İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Eski Cami'de vatandaşlarla namaz kıldı.

Namazın ardından İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi.

Başoğlu, yaptığı konuşmada, Gazze'de çocukların acımasızca öldürüldüğünü söyledi.

İsrail'in insanlık dışı saldırılarına dünyanın sessiz kaldığını belirten Başoğlu, tüm Türkiye'nin Filistin için dua ettiğini kaydetti.

Kırklareli'nde de Hızırbey Camisi başta olmak kentteki camilerde yatsı namazı öncesinde Fetih Suresi okundu.

Daha sonra İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralananlar için dua edildi.

İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir, Filistin'de insanlık dramının yaşandığını belirterek, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Özdemir, daha sonra yatsı namazını kıldırdı.

Tekirdağ'da da başta Rüstempaşa Camisi olmak üzere tüm camilerde yatsı namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.