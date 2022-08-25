İskoçya'da temizlik işçilerinin grevi nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da çöp toplayıcılarının daha iyi maaş talebiyle başlattığı 12 günlük grev nedeniyle şehrin sokaklarında çöp yığınları oluştu. Şehrin birçok noktasında biriken çöp yığınları nedeniyle meydana gelebilecek hijyen ve sağlık sorunlarından endişe ediliyor.

İskoçya, grevler nedeniyle zor günler geçiriyor. Dünyaca ünlü "Edinburgh Fringe Festivali" sırasında alınan grev kararı nedeniyle başkent Edinburgh'da çok sayıda sokak ve meydanda çöp bidonları dolup taştı.

ZAM ORANINI REDDETTİLER

AA'nın haberine göre; işçi sendikaları GMB ve Unite'ın maaşlarda yüzde 2 ve 3,5 artış teklifini reddetmesinin ardından Edinburgh Konseyi yüzde 5 oranında yeni artış teklifinde bulundu.

30 AĞUSTOS'A KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

Sendikaların, dördüncü gününe giren grevde son artış teklifini kabul edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Çöp toplayıcılarının başlattığı grevin 30 Ağustos'a kadar süreceği öngörülüyor.

SAĞLIK VE HİJYEN SORUNLARINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Şehrin birçok noktasında biriken çöp yığınları nedeniyle meydana gelebilecek hijyen ve sağlık sorunlarından endişe ediliyor. Dünyanın en büyük görsel sanat festivali sayılan Edinburgh Fringe nedeniyle başkent çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin yanı sıra birçok sanatçıyı ağırlıyor.