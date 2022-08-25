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İskoçya'da temizlik işçilerinin grevi nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

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İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da çöp toplayıcılarının daha iyi maaş talebiyle başlattığı 12 günlük grev nedeniyle şehrin sokaklarında çöp yığınları oluştu. Şehrin birçok noktasında biriken çöp yığınları nedeniyle meydana gelebilecek hijyen ve sağlık sorunlarından endişe ediliyor.

İskoçya, grevler nedeniyle zor günler geçiriyor. Dünyaca ünlü "Edinburgh Fringe Festivali" sırasında alınan grev kararı nedeniyle başkent Edinburgh'da çok sayıda sokak ve meydanda çöp bidonları dolup taştı.

İskoçya'da temizlik işçilerinin grevi nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

AA'nın haberine göre; işçi sendikaları GMB ve Unite'ın maaşlarda yüzde 2 ve 3,5 artış teklifini reddetmesinin ardından Edinburgh Konseyi yüzde 5 oranında yeni artış teklifinde bulundu.

İskoçya'da temizlik işçilerinin grevi nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

Sendikaların, dördüncü gününe giren grevde son artış teklifini kabul edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Çöp toplayıcılarının başlattığı grevin 30 Ağustos'a kadar süreceği öngörülüyor.

İskoçya'da temizlik işçilerinin grevi nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

Şehrin birçok noktasında biriken çöp yığınları nedeniyle meydana gelebilecek hijyen ve sağlık sorunlarından endişe ediliyor. Dünyanın en büyük görsel sanat festivali sayılan Edinburgh Fringe nedeniyle başkent çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin yanı sıra birçok sanatçıyı ağırlıyor.

İskoçya'da temizlik işçilerinin grevi nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

Kaynak: AA / Oğuz Kağan Meydan - Dünya

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