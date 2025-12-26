Haberler

Ganalı Ebo Nuh: Tanrı tufanı gelecek yıla erteledi

Gana'da yaşayan Ebo Nuh, kıyametin ertelendiğini ve Tanrı'nın kendisine yeni bir süre verdiğini açıkladı. iddialarının ardından binlerce kişi bölgeye akın etti. Ancak kıyamet gerçekleşmeyince, bazı takipçileri tepkilerini gösterdi.

GANA'da yaşayan Ebo Nuh, kıyametin kopacağını ve ikinci Büyük Tufan'ın başlayacağı iddiasının gerçekleşmemesi üzerine, "Tufan Tanrı tarafından gelecek yıla ertelendi" dedi.

Gana'da yaşayan Ebo Nuh, Tanrı'dan mesaj aldığını belirterek, kıyametin kopacağını ve ikinci Büyük Tufan'ın bugün başlayacağını iddia etti. Kendini peygamber ilan eden Ebo Nuh, üç yıl içinde Nuh'un Gemisi'ni andıran 10 dev ahşap gemi inşa ettiğini söyleyerek dünyanın bugün sular altında kalacağını savundu. Nuh'un iddiasına göre kendisine verilen mesajda, insanlığın kurtuluşu için sekiz gemi yapması emredildi, fakat o bu sayıyı 10'a çıkardı.

İddiaların yayılmasıyla Afrika'nın farklı ülkelerinden binlerce kişi, Gana'ya gitti. Ebo Nuh, gemiye gelecek hiç kimseden ücret talep etmediğini söyleyerek, "Gemi için para yok, Tanrı herkes için. Gemiler bağışlarla inşa edildi" diye konuştu.

Nuh, Tanrı'nın kendisine söylediği tarihte beklenen kıyamet yaşanmazsa bunu takipçileriyle bir parti düzenleyerek kutlayacağını dile getirdi. 25 Aralık'ta tufan gerçekleşmeyince Ebo Nuh, yeni bir açıklama yaparak, "Hazır olan 10 gemiden fazlasını inşa edip herkesi kurtarmamız için Tanrı bize süre verdi. Kimseden bağış istemedim, herkes evinde kalsın. Tufan Tanrı tarafından gelecek yıla ertelendi" ifadelerini kullandı.

Ganalı Ebo Nuh'un tufan kehanetine inanarak eşi ve çocuklarıyla Nuh'un gemilerinin olduğu bölgeye gelen bir adamın kehanetin sahte çıkması üzerine sinirlenerek nehirdeki bir tekneyi yaktığı bildirildi. Adamın yaktığı teknenin Ebo Nuh'un sekiz teknesinden biri olmadığı aktarıldı.

Ebo Nuh'un ise sanal medyada son paylaşılan görüntülerde, son model aracıyla gezdiği görüldü.

