Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi
ABD'de cep telefonunu küçük bir dikkatsizlik sonucu nehre düşüren kadın hiç düşünmeden suya girdi ve ayakları ile telefonunu aradı. Çevredekilerin şaşkın bakışları altında, uzmanların "E-coli" riskinin çok yüksek olduğunu belirttiği nehre atlayan kadının bu hareketi "Telefon için sağlığı riske etmek ne kadar doğru" diyerek eleştirildi.
- ABD'nin Teksas eyaletindeki San Antonio kentinde bir kadın, E. coli bakterisi bulunan bir nehre telefonunu almak için girdi.
- Yağmur sonrası artan E. coli seviyeleri, nehre girmeyi tehlikeli hale getiriyor ve yetkililer vatandaşları sudan uzak durmaları konusunda uyarıyor.
- E. coli bakterisi, insan ve hayvan bağırsaklarında bulunan ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir bakteri türüdür.
E. coli ya da bilinen adıyla koli basili dolu bir nehre, yalnızca telefonunuzu almak için atlar mıydınız?
ABD'nin Teksas eyaletinin San Antonio kentinde nehir yürüyüş yolunda bir turistin tam da bunu yapması, hem sağlık uzmanlarını hem de yetkilileri alarma geçirdi.
TURİSTLER BAKTI KALDI
Telefonunu nehre düşüren kadın hiç düşünmeden nehre girdi ve ayakları ile telefonun aramaya başladı. O sırada orada bulunan turistlerin şaşkın bakışları da kameralara yansıdı.
Kadın telefonunu kurtarmayı başardı ancak hareketinin ne kadar riskli olduğu konusu da tartışmaya açıldı.
E-COLİ SEVİYESİ YAĞMURLA ARTIYOR
Yağmur sonrası artan E. coli seviyeleri, nehre girmeyi özellikle tehlikeli hale getirirken yetkililer vatandaşları sudan uzak durmaları konusunda tekrar uyarıyor.
Uzmanlar, yağmur sonrası hayvan dışkılarının akarsulara taşınmasının bu bakterilerin nehirde hızla çoğalmasına yol açtığını belirtiyor. Yetkililer, kirliliğin halk sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığını ve bu nedenle suya girilmemesi gerektiğini vurguluyor.
E-COLİ NEDİR?
E. Coli, halk arasında 'Koli Basili' olarak da bilinen, dünya genelinde çok sayıda insanın sağlığını tehdit eden bir bakteridir. Özellikle gıda kaynaklı enfeksiyonlarla ilişkilendirilen bu bakteri, vücuda girdiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
E. Coli, Escherichia coli'nin kısaltması olup, genelde bağırsaklarda bulunan bir bakteri türüdür. Çoğu E. Coli türü zararsızdır, ancak bazıları ciddi gıda zehirlenmelerine neden olabilir. Bakteriler, kontamine su ve gıda kaynakları aracılığıyla yayılır.
Bu bakteriler, insan ve hayvan bağırsaklarında doğal olarak bulunur, ancak bazı suşlar toksin üretir ve bu da hastalıklara yol açar. Özellikle enterohemorajik E. Coli (EHEC) olarak bilinen suşları, ciddi sağlık sorunları yaratabilir.