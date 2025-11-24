Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

E. coli ya da bilinen adıyla koli basili dolu bir nehre, yalnızca telefonunuzu almak için atlar mıydınız?

ABD'nin Teksas eyaletinin San Antonio kentinde nehir yürüyüş yolunda bir turistin tam da bunu yapması, hem sağlık uzmanlarını hem de yetkilileri alarma geçirdi.

TURİSTLER BAKTI KALDI

Telefonunu nehre düşüren kadın hiç düşünmeden nehre girdi ve ayakları ile telefonun aramaya başladı. O sırada orada bulunan turistlerin şaşkın bakışları da kameralara yansıdı.

Kadın telefonunu kurtarmayı başardı ancak hareketinin ne kadar riskli olduğu konusu da tartışmaya açıldı.

E-COLİ SEVİYESİ YAĞMURLA ARTIYOR

Yağmur sonrası artan E. coli seviyeleri, nehre girmeyi özellikle tehlikeli hale getirirken yetkililer vatandaşları sudan uzak durmaları konusunda tekrar uyarıyor.

Uzmanlar, yağmur sonrası hayvan dışkılarının akarsulara taşınmasının bu bakterilerin nehirde hızla çoğalmasına yol açtığını belirtiyor. Yetkililer, kirliliğin halk sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığını ve bu nedenle suya girilmemesi gerektiğini vurguluyor.

E-COLİ NEDİR?

E. Coli, halk arasında 'Koli Basili' olarak da bilinen, dünya genelinde çok sayıda insanın sağlığını tehdit eden bir bakteridir. Özellikle gıda kaynaklı enfeksiyonlarla ilişkilendirilen bu bakteri, vücuda girdiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

E. Coli, Escherichia coli'nin kısaltması olup, genelde bağırsaklarda bulunan bir bakteri türüdür. Çoğu E. Coli türü zararsızdır, ancak bazıları ciddi gıda zehirlenmelerine neden olabilir. Bakteriler, kontamine su ve gıda kaynakları aracılığıyla yayılır.

Bu bakteriler, insan ve hayvan bağırsaklarında doğal olarak bulunur, ancak bazı suşlar toksin üretir ve bu da hastalıklara yol açar. Özellikle enterohemorajik E. Coli (EHEC) olarak bilinen suşları, ciddi sağlık sorunları yaratabilir.