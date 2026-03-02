Haberler

Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti

Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti Haber Videosunu İzle
Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orta Doğu'daki gerilim sürerken 3 ABD savaş uçağının Kuveyt hava savunma sistemlerince "dost ateşi" sonucu yanlışlıkla vurulduğu ve 6 mürettebatın tamamının kurtulduğu açıklandı; paraşütle yere inen ABD askerlerinden birinin yanına koşan Kuveytli sivilin "Bize yardım ettiğiniz için teşekkür ederiz" dediği anlar ise kameraya yansıdı.

Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD ordusu, 3 savaş uçağının Kuveyt'te "dost ateşi sonucu" düştüğünü ve 6 mürettebatın tamamının kurtulduğunu duyurdu.

KUVEYT "YANLIŞLIKLA" VURDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM), yapılan açıklamada,ABD savaş uçaklarının Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından "yanlışlıkla" vurulduğu belirtildi. 6 kişiden oluşan mürettebatın tamamının fırlatma koltuğuyla uçaktan çıktığı, güvenli bir şekilde kurtulduğu ve durumlarının stabil olduğu ifade edildi. Kuveyt'in yaşanan olayı kabul ettiği belirtilen açıklamada, Kuveyt ordusunun ABD'ye verdiği destekten dolayı duyulan memnuniyet dile getirildi. Olayın sebebinin araştırıldığı aktarıldı.

ABD ASKERİNİN YANINA KOŞTU, TEŞEKKÜR ETTİ

Öte yandan fırlatma koltuğuyla düşen uçaklardan kurtulan 6 ABD askerinden biri, Kuveyt halkıtarafından görüntülendi. Görüntülerde, kamerayı elinde tutan kişinin paraşütle yere iniş yapan ABD askerinin yanına gittiği ve "İyi misin? Sorun yok, güvendesin. Güvendesin. Güvendesin. Her şey yolunda, sorun yok" dediği görüldü. Söz konusu şahıs daha sonra ise "Bize yardım ettiğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor

Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük

Bu kez ABD ya da İsrail değil! O ülke, İran uçaklarını düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seçil Erzan, futbolculara yaptığı ödemeleri tek tek anlattı! Arda Turan'la ilgili flaş iddia

Futbolculara yaptığı ödemeleri tek tek anlattı
İran'da binlerce kişi sokaklara döküldü

İran'da binler sokaklarda! ABD'ye "Hamaney" mesajları var
Rakip tribüne kaçak girip provokatif paylaşımlar yapan Beşiktaşlı taraftarın başı dertte

Rakip tribüne kaçak giren Beşiktaşlı taraftarın başı dertte
Hamaney'in yerine geçen Arafi: ABD-İsrail hesap hatası yaptı

Hamaney'in yerine geçti, mesajını verdi!
Seçil Erzan, futbolculara yaptığı ödemeleri tek tek anlattı! Arda Turan'la ilgili flaş iddia

Futbolculara yaptığı ödemeleri tek tek anlattı
İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten

İran yine aynı ülkeyi vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı

Sakatlığı sonrası kulüp içinde ortalığı karıştırdı