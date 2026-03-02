Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti

Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD ordusu, 3 savaş uçağının Kuveyt'te "dost ateşi sonucu" düştüğünü ve 6 mürettebatın tamamının kurtulduğunu duyurdu.

KUVEYT "YANLIŞLIKLA" VURDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM), yapılan açıklamada,ABD savaş uçaklarının Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından "yanlışlıkla" vurulduğu belirtildi. 6 kişiden oluşan mürettebatın tamamının fırlatma koltuğuyla uçaktan çıktığı, güvenli bir şekilde kurtulduğu ve durumlarının stabil olduğu ifade edildi. Kuveyt'in yaşanan olayı kabul ettiği belirtilen açıklamada, Kuveyt ordusunun ABD'ye verdiği destekten dolayı duyulan memnuniyet dile getirildi. Olayın sebebinin araştırıldığı aktarıldı.

ABD ASKERİNİN YANINA KOŞTU, TEŞEKKÜR ETTİ

Öte yandan fırlatma koltuğuyla düşen uçaklardan kurtulan 6 ABD askerinden biri, Kuveyt halkıtarafından görüntülendi. Görüntülerde, kamerayı elinde tutan kişinin paraşütle yere iniş yapan ABD askerinin yanına gittiği ve "İyi misin? Sorun yok, güvendesin. Güvendesin. Güvendesin. Her şey yolunda, sorun yok" dediği görüldü. Söz konusu şahıs daha sonra ise "Bize yardım ettiğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Haberler.com