Düşen F-16'dan kafa karıştıran yeni görüntü! Havada 2 kere patlamış

Düşen F-16'dan kafa karıştıran yeni görüntü! Havada 2 kere patlamış
Güncelleme:
Balıkesir'de düşen ve Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğu F-16 kazasıyla ilgili ortaya çıkan yeni görüntüler kafa karıştırdı. Görüntülerde uçakta havada iki kez patlama yaşandığı ve son olarak yere çakılıp alev topuna döndüğü görülüyor.

  • Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan bir F-16 savaş uçağı, İzmir-İstanbul Otoyolu yakınındaki Naifli köyü kırsalına düştü.
  • Kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat hayatını kaybetti.
  • Ortaya çıkan görüntülerde, uçağın düşmeden önce iki kez alev çıkardığı ve yere çakıldıktan sonra alev topuna dönüştüğü görülüyor.

Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı gece kaza kırıma uğrayarak İzmir-İstanbul Otoyolu merkez ilçe Karesi'ye bağlı Naifli köyü kırsalında düştü. Kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.

OTOYOLDA ÇUKUR OLUŞTU

Uçağın düştüğü ve trafiğe kapatılan yol sabahın ilk ışıkları ile görüntülendi. Görüntülerde uçağın düştüğü yolda çukur oluştuğu görüldü.

F-16'NIN DÜŞME ANI

Türkiye'nin yüreğini yakan F-16 savaş uçağının düşme anı ortaya çıktı. Kaza nedeniyle otoyoldaki sürücüler büyük şok yaşarken, o anlar büyük bir patlama yaşandığı görüldü.

DÜŞEN F-16'DAN YENİ GÖRÜNTÜ

Öte yandan düşen F-16'yla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde F-16'dan düşmeden önce 2 kere alevler çıktığı son olarak ise yere çakılıp alev topuna döndüğü görülüyor.

Kaynak: Haberler.com
