Dünyayı ayağa kaldıracak görüntüler! Siyahi çocuğu tekme tokat döverek havuzdan attılar

Güney Afrika'da kaydedildiği iddia edilen görüntüler büyük tepki çekti. İddialara göre bir grup beyaz, girdikleri havuzun kendilerine ait olduğunu iddia ederek, siyahi çocuğu tekme ve tokatlarla havuzun dışına attı.