Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki Barış Kurulu toplantısında Paraguay Devlet Başkanı Santiago Peña'yı "genç ve yakışıklı" olarak tanımladıktan sonra "Genç ve yakışıklı erkeklerden hoşlanmıyorum. Kadınlar? İşte onlardan hoşlanıyorum." ifadelerini kullandı; sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da düzenlenen Barış Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Paraguay Devlet Başkanı Santiago Peña hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KADINLAR? İŞTE ONLARDAN HOŞLANIYORUM"

Trump, Peña'yı işaret ederek "genç ve yakışıklı bir adam" dedi. Konuşmasının devamında Trump, "Genç ve yakışıklı erkeklerden hoşlanmıyorum. Kadınlar? İşte onlardan hoşlanıyorum" ifadelerini kullandı.

SÖZLER TOPLANTI SIRASINDA GELDİ

Trump söz konusu ifadeleri, dünya liderlerini selamladığı bölümde dile getirdi. Konuşma sırasında hem kendi yönetiminin icraatlarını anlattı hem de toplantıya katılan liderlerle ilgili kısa yorumlarda bulundu.

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Peña 2023'ten bu yana görev yapıyor ve ABD ile ilişkileri güçlendirme yönünde mesajlar veriyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Trump'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Video kesiti özellikle X platformunda yayılırken, ifadeler farklı yorumlara neden oldu. Trump cephesinden sözlere ilişkin ek bir açıklama yapılmadı.



