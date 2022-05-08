Dünyanın gözü yarın Rusya'da kutlanacak Zafer Bayramı'nda! Putin ya zafer ilan edecek ya savaş - Haberler

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Dünyanın gözü yarın Rusya'da kutlanacak Zafer Bayramı'nda! Putin ya zafer ilan edecek ya savaş

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Dünya
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Tüm dünyanın gözü, Rusların bu sene Ukrayna savaşının gölgesinde kutlayacakları 9 Mayıs Zafer Bayramı'na çevrildi. Batı medyası, Rus lider Putin'in kutlamalarda yapacağı konuşma içinse farklı iddialar ortaya attı. Buna göre Ukrayna'daki savaş için "operasyon" kelimesini kullanan Putin, yarın resmen savaş ve seferberlik ilanı yapacak. Diğer olasılık ise Putin'in zafer ilan edip savaşı sonlandırması.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 74. gün yaşanırken süreçle ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Rusya'da Zafer Bayramı olarak kutlanan 9 Mayıs tarihi için Putin'in birtakım hazırlıklar içerisinde olduğu öğrenildi.

Dünyanın gözü yarın Rusya'da kutlanacak Zafer Bayramı'nda! Putin ya zafer ilan edecek ya savaş

Batı medyasında yer alan haberlere göre Rus lider Putin, 9 Mayıs'ta bir konuşma yapacak. İddiaya göre Putin, 9 Mayıs'ta başkent Moskova'da yapacağı konuşmada zafer ilan edecek. Rus lideri bir süredir Donbas'a odaklanan, Kiev'den çekilen, Mariupol'de büyük oranda kontrol sağlayan Rus ordusunun başarılı olduğunu duyuracak. Böylece savaşı bitirecek. Bir diğer olasılık ise Putin'in bugüne kadar "operasyon" dediği işgal için net bir şekilde seferberlik ilan edip tam anlamıyla bir savaş ilan etmesi.

Dünyanın gözü yarın Rusya'da kutlanacak Zafer Bayramı'nda! Putin ya zafer ilan edecek ya savaş

The Times'da yer alan habere göre Ukrayna'daki savaşın gölgesinde gerçekleşecek olan Zafer Bayramı kutlamalarında, Rus askerlerinin Ukrayna'da yakaladığı 500 savaş esirinin Kızıl Meydan'dan geçmeye zorlanabileceğini de iddia edildi.

Dünyanın gözü yarın Rusya'da kutlanacak Zafer Bayramı'nda! Putin ya zafer ilan edecek ya savaş

Dün de başkent Moskova'da 9 Mayıs'ta yapılacak Zafer Bayramı askeri geçit töreninin genel provası yapıldı. Askeri ve savaş uçaklarının yanı sıra askeri helikopterler de provaya katıldı.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Dünya

Moskova, Ukrayna, Putin, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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