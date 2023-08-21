Dünyanın en kısa adamı Mardinli Sultan Kösen'e selam gönderdi

İranlı Afşin Kadirzade, 2 metre 51 santimetre boyuyla Mardinli Sultan Kösen'e selamlarını iletti. Kadirzade, Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en kısa boylu erkeği olarak adını yazdırdı. İstanbul'u ziyaret etmek istediğini belirten Kadirzade, ayrıca Mardinli Sultan Kösen'i de görmek istediğini söyledi.

"Dünyanın en kısa adamı" olarak bilinen İranlı Afşin Kadirzade, 2 metre 51 santimetre boyuyla "dünyanın en uzun adamı" unvanına sahip Mardinli Sultan Kösen'e AA aracılığıyla selamlarını iletti.

İran'ın Bokan kentindeki Horhor köyünde yaşayan Kadirzade, 65,24 santimetre boyunda ve 6,5 kilogramlık ağırlığa sahip.

21 yaşındaki Kadirzade, 2022'de "dünyanın yaşayan en kısa boylu erkeği" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na ismini yazdırdı.

"En çok da İstanbul'u ziyaret etmek istiyorum"

AA muhabirine konuşan Kadirzade, dans etmeye ve eğitime ilgisinin olduğunu, özel durumundan ötürü evde özel öğretmen eşliğinde eğitim gördüğünü söyledi.

Kadirzade, otomobil süremediği için ileride kendisi için yapılmış bir otomobil hayali kurduğunu da dile getirdi.

Tüm dünyayı gezip görmeyi çok istediğini belirten Kadirzade, "Özellikle Türkiye, İspanya, Rusya, ABD, İngiltere ve Çin'e gidip gezmek isterim. En çok da İstanbul'u ziyaret etmek istiyorum." dedi.

Mardinli Sultan'a selam

Mardin'de yaşayan, "dünyanın en uzun boylu adamı" unvanına sahip Sultan Kösen'i de görmek istediğini aktaran Kadirzade, şunları söyledi:

"Buradan sizin aracılığınızla Sultan'a selam gönderiyorum. Selam Sultan, inşallah (Türkiye'ye) geleceğim ve seninle buluşmak beni mutlu edecek."

İki kere Guinness Rekorlar Kitabı'na kaydedildi

Kadirzade, iki defa Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini belirterek, "Birincisi dünyanın en kısa erkeği, ikincisi de dünyanın en küçük elleri ve parmakları olan adam olarak." dedi.

Yakında cep telefonuyla çekilen bir kısa filmde rol alacağını aktaran Kadirzade, filmin İran ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) çekileceğini söyledi.