Dünyanın en büyük uçağı perte çıkmış! Pilotu, dev enkazı canlı olarak görüntüledi

Rus ordusunun savaşın başından bu yana işgal girişiminde bulunduğu ve defalarca saldırı gerçekleştirdiği Hostomel Havalimanı'nda bulunan dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov AN-225 Mriya'nın vurulduğu haberi, büyük yankı uyandırdı.

HERKES SON HALİNİ MERAK EDİYORDU

Vurulduğunun ortaya çıkmasından sonra herkes AN-225 Mriya'nın son halini merak etti. Son olarak ise AN-225 pilotu Dmytro Antonov, enkaz haline gelen uçağı gösterdi.

PİLOT, SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAYINLADI

AN-225 Mriya'nın enkazının bulunduğu Hostomal Havalimanı'na giren Dmytro Antonov, uçağın geldiği hali gösteren bir videoyu YouTube kanalından yayınladı. Antonov, videoda Rus güçleri tarafından vurulan AN-225'in aldığı hasar sonrası nasıl göründüğünü paylaştı. Ayrıca, ciddi hasar gören fabrikanın son durumu da onun dile getirdikleri arasındaydı.

İşte dev uçağın son hali:

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