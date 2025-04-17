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Dünyanın En Büyük Lale Bahçesi Keukenhof 76. Kez Kapılarını Açtı

Dünyanın En Büyük Lale Bahçesi Keukenhof 76. Kez Kapılarını Açtı
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Hollanda'nın Lisse kentindeki Keukenhof, bu yıl 76. kez ziyaretçilere kapılarını açtı. 32 hektar büyüklüğündeki bahçede, mart-mayıs döneminde dünyanın dört bir yanından gelen misafirler 1 milyon 400 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

DÜNYANIN en büyük lale bahçelerinden 'Keukenhof'un, 76'ncı kez ziyarete açıldığı bildirildi.

Hollanda'nın Lisse kentinde, dünyanın en büyük lale bahçelerinden biri olarak nitelendirilen 32 hektar büyüklüğündeki Keukenhof, bu yıl 76'ncı kez ziyaretçilere kapılarını açtı. Lalenin pek çok türünün bulunduğu Keukenhof bahçesi, mart-mayıs döneminde olmak üzere 8 hafta boyunca dünyanın dört bir yanından gelenleri ağırlayacak.

Yetkililer, her yıl yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin Keukenhof bahçesini ziyaret ettiğini belirterek, lalelerin en güzel şeklini nisan ayı ortasında aldığını söyledi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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