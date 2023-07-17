Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 208 ülke bulunuyor. Birbirinden farklı kültürlere ve geleneklere sahip bu ülkelerin büyük çoğunluğu ise kendi dillerini kullanıyor. İşte dünyada en çok konuşulan diller sıralaması...

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 208 ülke bulunuyor. Birbirinden farklı kültürlere ve geleneklere sahip bu ülkelerin büyük çoğunluğu ise kendi dillerini kullanıyor. Tabii İngilizce gibi dünya genelinde yaygın diller de oldukça öne çıkıyor. Peki dünya genelinde en çok konuşulan diller hangileri? İşte sıralama…

İşte dünyada en çok konuşulan diller!

Ethnologue tarafından yayımlanan 2023 verilerine göre, dünyada en çok konuşulan diller belirlendi. Bu verilere göre, İngilizce en popüler dil olarak öne çıkıyor ve toplamda 1 milyar 452 milyondan fazla kişi tarafından konuşma dili olarak kullanıyor.

En çok konuşulan ikinci dil ise Çin'in anadili olan ve Mandarin Çincesi. Çin-Tibet ailesinden gelen bu dilin popülasyonu ise 1 milyar 118 milyon seviyesinde. Öte yandan sıralamanın üçüncü sırasında ise 602 milyon 200 bin kişinin kullandığı Hintçe yer alıyor. Bu noktada, Hindistan'da yaşayan insanların önemli bir kısmının Hintçe dışında farklı dillerde konuştuğunu belirtmekte fayda var.

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Öte yandan listede biraz aşağıya kaydırdığımızda ise ülkemizde kullanılan Türkçe'nin 88 milyon 100 bin kişi tarafından konuşulduğunu görüyoruz. Tabii bunun Türkiye Türkçesi olduğunu belirtelim. Zira Türkçe, günümüz dünyasında büyük bir dil ailesi konumunda.

İşte dünyada en çok konuluşan diller sıralaması;