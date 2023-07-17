Dünyada En Çok Konuşulan Diller
Dünya Haberleri
Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 208 ülke bulunuyor. Birbirinden farklı kültürlere ve geleneklere sahip bu ülkelerin büyük çoğunluğu ise kendi dillerini kullanıyor. İşte dünyada en çok konuşulan diller sıralaması...
Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 208 ülke bulunuyor. Birbirinden farklı kültürlere ve geleneklere sahip bu ülkelerin büyük çoğunluğu ise kendi dillerini kullanıyor. Tabii İngilizce gibi dünya genelinde yaygın diller de oldukça öne çıkıyor. Peki dünya genelinde en çok konuşulan diller hangileri? İşte sıralama…
İşte dünyada en çok konuşulan diller!
Ethnologue tarafından yayımlanan 2023 verilerine göre, dünyada en çok konuşulan diller belirlendi. Bu verilere göre, İngilizce en popüler dil olarak öne çıkıyor ve toplamda 1 milyar 452 milyondan fazla kişi tarafından konuşma dili olarak kullanıyor.
En çok konuşulan ikinci dil ise Çin'in anadili olan ve Mandarin Çincesi. Çin-Tibet ailesinden gelen bu dilin popülasyonu ise 1 milyar 118 milyon seviyesinde. Öte yandan sıralamanın üçüncü sırasında ise 602 milyon 200 bin kişinin kullandığı Hintçe yer alıyor. Bu noktada, Hindistan'da yaşayan insanların önemli bir kısmının Hintçe dışında farklı dillerde konuştuğunu belirtmekte fayda var.
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Öte yandan listede biraz aşağıya kaydırdığımızda ise ülkemizde kullanılan Türkçe'nin 88 milyon 100 bin kişi tarafından konuşulduğunu görüyoruz. Tabii bunun Türkiye Türkçesi olduğunu belirtelim. Zira Türkçe, günümüz dünyasında büyük bir dil ailesi konumunda.
İşte dünyada en çok konuluşan diller sıralaması;
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
SıraDilToplam Konuşan Sayısı1İngilizce1 milyar 452 milyon2Mandarin Çincesi1 milyar 118 milyon3Hintçe602 milyon 200 bin4İspanyolca548 milyon 300 bin5Fransızca274 milyon 100 bin6Arapça274 milyon7Bengalce272 milyon 700 bin8Rusça258 milyon 200 bin9Portekizce257 milyon 700 bin10Urduca231 milyon 300 bin11Endonezce199 milyon12Almanca134 milyon 600 bin13Japonca125 milyon 400 bin14Nijerya Pidgin'i120 milyon 700 bin15Marathi99 milyon 100 bin16Telugu95 milyon 700 bin17Türkçe (Türkiye)88 milyon 100 bin18Tamilce86 milyon 400 bin19Yue Çincesi85 milyon 600 bin20Vietnamca85 milyon 300 bin21Tagalog82 milyon 300 bin22Wu Çincesi81 milyon 800 bin23Korece81 milyon 700 bin24İran Farsçası77 milyon 400 bin25Hausa77 milyon 100 bin26Mısır Arapçası74 milyon 800 bin27Svahili71 milyon 400 bin28Cava dili68 milyon 300 bin29İtalyanca67 milyon 900 bin30Batı Pencabı66 milyon 400 bin31Kannada64 milyon32Gujarati62 milyon33Tayca60 milyon 700 bin
Çin Halk Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler TRT Tabii Türkiye Dünya Haberler
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.