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Dünyaca ünlü oyuncu Mario Ernesto Sánchez'den acı haber

Dünyaca ünlü oyuncu Mario Ernesto Sánchez'den acı haber
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Kübalı ünlü oyuncu Mario Ernesto Sánchez, 78 yaşında ABD'de yaşama gözlerini yumdu. Miami Vice ve Only Fools and Horses dizilerindeki unutulmaz rolleriyle tanınan Sánchez, uzun süredir hastalıkla mücadele ediyordu. Tiyatroya da büyük katkılar sağlayan oyuncu, 2014 yılında onur ödülüne layık görülmüştü.

Kübalı ünlü oyuncu Mario Ernesto Sánchez, 78 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi, Güney Florida gazetesi Diario Las Américas tarafından Mario'nun asistanı aracılığıyla doğrulandı. Asistanı yaptığı açıklamada, "Mario Ernesto Sánchez bugün sabah 03:03'te uzun ve sancılı bir hastalık sonucu hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Hastalığın tam olarak ne olduğu belirtilmezken, oyuncunun bu hastalıkla uzun bir mücadele verdiği duyuruldu.

UNUTULMAZ YAPIMLARDA ROL ALMIŞTI

Mario Ernesto Sánchez, en çok Miami Vice dizisinde limuzin şoförü rolüyle tanınırken, Only Fools and Horses dizisinin Miami Twice adlı Noel özel bölümünde Kolombiyalı bir uyuşturucu lordunu canlandırarak büyük beğeni kazandı. Sánchez'in son rolü ise 2022 yılında Jammerz adlı TV dizisindeydi. Bundan önce, Father of the Bride adlı hit filmin HBO uyarlamasında da yer almıştı.

Dünyaca ünlü oyuncudan acı haber geldi

ONUR ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Sánchez, 1978 yılında İspanyol tiyatrosunun ve kültürünün korunmasına odaklanan kar amacı gütmeyen Teatro Avante adlı tiyatro organizasyonunu kurarak büyük bir kültürel miras bıraktı. 2014 yılında ise Latino Theater Company/LATC, Mario'yu, "ABD ve Latin Amerika'daki Latin Tiyatrosuna olan ömür boyu bağlılığı" nedeniyle Legacy Award ile onurlandırdı. Ödülünü kabul ederken Mario, "Bu ödül, çok şey başardığımızı ama hala yapacak çok işimiz olduğunu ifade ediyor. Miami sakinlerinin tiyatroya daha fazla ilgi göstermesini sağlamalıyız" diyerek tiyatroya olan tutkusunu vurgulamıştı.

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Haberler.com / Ömercan Altay - Dünya
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