Dünyaca ünlü oyuncu George Wendt hayatını kaybetti

Amerikan televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden Cheers'ta canlandırdığı "Norm" karakteriyle tanınan oyuncu George Wendt, 76 yaşında hayatını kaybetti. The Guardian'ın haberine göre, Wendt'in vefatı, kamuoyuna menajeri tarafından yapılan yazılı bir açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, ünlü oyuncunun evinde, uykusunda huzur içinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Ailesi ise yaptığı açıklamada, "George, ailesine düşkün bir adam, onu tanıma şansına erişen herkes için sevilen bir dost ve sırdaştı. Onu sonsuza dek özleyeceğiz. Aile, bu süreçte mahremiyet talep etmektedir" ifadelerine yer verdi.

CHEERS'IN NORM'U: EFSANE BİR KARAKTER

Wendt, Cheers dizisinde 1982'den 1993 yılına kadar toplam 275 bölümde yer aldı. Norm karakteriyle izleyicilerin sevgisini kazanan oyuncu, bu performansıyla tam altı kez Emmy Ödülü'ne aday gösterildi. Norm'un barın sonundaki sabit koltuğu, televizyon tarihine geçti. Oyunculuğu kadar mizahi kişiliğiyle de tanınan Wendt, bir röportajında "Cheers'tan çok önce bira içerdim. Market alışverişimde birkaç kutu bira aldığımda insanlar gülümserdi. Onlara provalar için eve götürdüğümü söylerdim," demişti. Norm karakteri o kadar ikonik hale geldi ki Wendt, aynı rolü Frasier, Wings, The Simpsons, Family Guy ve The Tortellis gibi dizilerde de canlandırdı.