Tehlike büyük! Dünyaca ünlü marka bebek mamalarını geri çağırıyor

Gıda devi Nestle, belirli parti numaralarına sahip SMA bebek maması ve devam sütlerini olası toksin riski nedeniyle gönüllü olarak geri çağırma kararı aldı. Şirket, söz konusu ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Nestle tarafından pazartesi gecesi yapılan açıklamada, bazı SMA ürünlerinde mide bulantısı, kusma ve karın kramplarına yol açabilen cereulide adlı toksinin bulunma ihtimali olduğu belirtildi. Bu şüphe üzerine geri çağırma süreci başlatıldı.

PARTİ NUMARALARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

Nestle ile birlikte İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA) da tüketilmemesi gereken ürünlere ait parti numaralarını kamuoyuyla paylaştı. FSA açıklamasında, cereulide toksininin yüksek ısıya dayanıklı olduğuna dikkat çekilerek, mama hazırlanırken kaynar su kullanımı ya da pişirme gibi işlemlerle etkisiz hale getirilmesinin mümkün olmayabileceği ifade edildi. Toksinin tüketilmesi halinde belirtilerin kısa sürede ortaya çıkabileceği vurgulandı.

DOĞRULANMIŞ HASTALIK VAKASI YOK

Nestle ise müşterilere gönderdiği bilgilendirmede, şu ana kadar doğrulanmış herhangi bir hastalık vakasının bulunmadığını açıkladı. Şirket, İngiltere ve İrlanda'daki tüketiciler için iade ve geri ödeme süreçlerine yönelik özel destek hatlarının da devreye alındığını duyurdu.

TEDBİR AMAÇLI TOPLATILIYOR

Nestle, geri çağırma kararının tamamen tedbir amaçlı alındığını belirterek, ürün kalite ve güvenlik standartları kapsamında "aşırı ihtiyat" gerekçesiyle bu adımı attıklarını bildirdi.